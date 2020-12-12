ЦСКА в четвертый раз подряд обыграл "Локомотив" в КХЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:2. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 2 583 зрителей.

В составе хозяев отличились Максим Соркин (3-я минута), Максим Мамин (26) и Павел Карнаухов (44). У гостей шайбы забросили Денис Алексеев (15) и Павел Красковский (56). Мамин продлил результативную серию до четырех матчей.

Московский клуб обыграл "Локомотив" в четвертый раз подряд. В нынешнем сезоне ЦСКА победил со счетом 3:1, матч прошел 16 ноября. ЦСКА продлил победную серию до трех матчей.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, набрав в 37 матчах 59 очков. "Локомотив" идет третьим с 48 очками после 35 матчей. Следующий матч москвичи проведут 22 декабря против петербургского СКА на выезде. "Локомотив" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".