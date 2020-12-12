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Футбол в России

Главный тренер "Спартака" заявил, что футболист "Сочи" ударил его помощника после игры РПЛ

Доменико Тедеско заявил, что такое не должно происходить в футболе
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Один из футболистов "Сочи" ударил помощника главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско Андреаса Хинкеля после матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Об этом в эфире "Матч Премьер" рассказал Тедеско.

"Сочи" в субботу одержал домашнюю победу над "Спартаком" со счетом 1:0.

"После игры Хинкеля ударил один из игроков "Сочи". Я не могу в это поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе", - сказал Тедеско.

"Еще в перерыве мне было сказано, что это не моя страна. Мы все помним, что случилось в игре Лиги чемпионов, где команда ушла после случившегося с официальным лицом. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда так к тебе относятся", - отметил Тедеско в беседе с журналистами.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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