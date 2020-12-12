Главный тренер "Спартака" заявил, что футболист "Сочи" ударил его помощника после игры РПЛ

Матч «Сочи» и «Спартака» снова закончился скандалом В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников Ну и жесть: https://t.co/8gGQ9X27wL pic.twitter.com/s7a4WiDKgm

"После игры Хинкеля ударил один из игроков "Сочи". Я не могу в это поверить. Меня это очень сильно расстроило. Такое не должно происходить в футболе", - сказал Тедеско.

"Еще в перерыве мне было сказано, что это не моя страна. Мы все помним, что случилось в игре Лиги чемпионов, где команда ушла после случившегося с официальным лицом. Это событие ни в коем случае не про футбол. Очень трудно жить и работать, когда так к тебе относятся", - отметил Тедеско в беседе с журналистами.