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Футбол в России

"Спартак" попросил делегата матча с "Сочи" внести в протокол данные о конфликте после игры

Ранее главный тренер "Спартака" заявил, что футболист "Сочи" ударил его помощника после игры 18-го тура РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Спартак" обратился к делегату матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи" с просьбой внести в протокол данные о конфликте после игры между одним из игроков принимающей команды и помощником главного тренера гостей Андреасом Хинкелем. Об этом ТАСС рассказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

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"Спартак" в субботу на выезде потерпел поражение от "Сочи" со счетом 0:1. После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер" сообщил об инциденте, который произошел после матча с "Сочи".

"Детали конфликта выясняем. Обратились к делегату матча [с просьбой] внести инцидент в протокол. В любом случае это недопустимое поведение", - сказал Фетисов.

"Спартак" после 18 матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. В 19-м туре красно-белые в Санкт-Петербурге сыграют с "Зенитом", в активе которого 35 очков после 17 игр в РПЛ. Встреча состоится 16 декабря, начало - 20:00 мск.

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Российский футболРоссияТедеско, Доменико
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