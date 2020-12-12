Биография нового президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2020 года новым президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) был избран генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Кремлев родился 1 ноября 1982 г. в Серпухове (Московская область).

Занимался боксом в родном городе под руководством тренера Алексея Галеева. В 19 лет оставил бокс.

В интервью телеканалу "Матч ТВ" сообщал, что впоследствии вел предпринимательскую деятельность в таксомоторной, строительной и охранной сферах, а также в сфере общественного питания.

В 2010-х гг. Кремлев начал деятельность в качестве боксерского менеджера и промоутера. Работал с Федором и Дмитрием Чудиновыми, Роем Джонсом-младшим, Михаилом Алояном и др.

В первой половине 2010-х гг. сотрудничал с Всероссийским мотоклубом "Ночные волки".

С февраля 2017 года Кремлев является генеральным секретарем Федерации бокса России. Также входит в ее исполнительный комитет.

В ноябре 2018 года он был избран в исполком Международной ассоциации бокса. В феврале 2019-го возглавил комиссию AIBA по маркетингу, в ноябре того же года - комиссию AIBA по развитию, привлечению инвестиций и маркетингу.

В феврале 2019 года Кремлев был избран на пост первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC). В марте назначен координатором комиссий EUBC на период с 2019 по 2022 год.

В 2020 году Кремлев запустил собственный канал на YouTube.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020, "за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу").

Лауреат международной премии The Golden Gloves Award в категории "Лучший менеджер года" (2015). Под его руководством Федерация бокса России была награждена премией Европейской конфедерации бокса в номинации "Лучшая национальная федерация EUBC 2018 года".