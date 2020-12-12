Гендиректор ФК "Сочи" прокомментировал инцидент после матча со "Спартаком"

"Сочи" в субботу дома со счетом 1:0 обыграл "Спартак". После игры главный тренер гостей Доменико Тедеско во флеш-интервью в эфире канала "Матч Премьер" сообщил об инциденте - после игры между его помощником Андреасом Хинкелем и одним из игроков принимающей команды произошел конфликт, в результате которого немецкий специалист получил удар.

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Генеральный директор футбольного клуба "Сочи" Дмитрий Рубашко, комментируя инцидент после матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Спартака", заявил о том, что людям нужно уметь проигрывать в спорте. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Любой воспитанный человек понимает, что это спорт и проигрывать надо уметь. Нужно ценить партнеров, команду. Это останется на совести тех, кто не умеет держать свои эмоции ни во время матча, ни после", - сказал гендиректор "Сочи".

Комментируя игру, собеседник агентства отметил, что матч получился интересным для зрителей. "Игра хорошая, не закрытая, достаточно много острых моментов как в одну сторону, так и в другую, - подчеркнул он. - Думаю, болельщикам понравилось. По крайней мере, выходя со стадиона, болельщики "Спартака" поздравили нас и поблагодарили за хорошую игру. Ничего такого в том, чтобы выразить слова благодарности, нет".

"Главное - победа, а сколько мячей забивать, [не важно]. В начале были моменты, у "Спартака" тоже были шансы. Сейчас говорить об этом нет смысла, каждая команда сама проанализирует игру. Для нас важно, что это домашняя победа, она поднимает нас вверх по турнирной таблице", - резюмировал Рубашко.