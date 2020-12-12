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Футбол в России

Тренер "Сочи" заявил, что конфликт после матча со "Спартаком" спровоцировал Тедеско

Ранее главный тренер "Спартака" заявил, что футболист "Сочи" ударил его помощника после игры 18-го тура РПЛ

ТАСС, 12 декабря. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско спровоцировал инцидент после матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи". Об этом журналистам заявил ассистент главного тренера "Сочи" Олег Фоменко.

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"Сочи" в субботу дома со счетом 1:0 обыграл "Спартак". После игры Тедеско в эфире "Матч Премьер" сообщил, что один из игроков "Сочи" ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. Также специалист отметил, что его оскорбили в перерыве встречи.

"Своими глазами я это не видел, так как находился в раздевалке. По разговорам, Сослан (вратарь "Сочи" Сослан Джанаев - прим. ТАСС) подошел пожать руку главному тренеру "Спартака", тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции, пожали руки, разошлись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов", - сказал Фоменко.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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