Тренер "Сочи" заявил, что конфликт после матча со "Спартаком" спровоцировал Тедеско

"Сочи" в субботу дома со счетом 1:0 обыграл "Спартак". После игры Тедеско в эфире "Матч Премьер" сообщил, что один из игроков "Сочи" ударил его помощника по окончании матча в подтрибунном помещении. Также специалист отметил, что его оскорбили в перерыве встречи.

"Своими глазами я это не видел, так как находился в раздевалке. По разговорам, Сослан (вратарь "Сочи" Сослан Джанаев - прим. ТАСС) подошел пожать руку главному тренеру "Спартака", тот начал выражаться на него в нецензурной форме. Понятно, игра закончилась, эмоции, пожали руки, разошлись, но тренер гостей повел себя неадекватно. Это спровоцировал Тедеско, который был недоволен рядом эпизодов", - сказал Фоменко.