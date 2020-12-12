Кремлев заявил, что его деятельность не вызывает вопросов у AIBA

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев заявил, что у членов организации нет вопросов относительно его деятельности. Об этом Кремлев сказал в беседе с журналистами.

"У меня не существует никаких проблем, я занимаюсь всю жизнь общественной деятельностью, сам занимался боксом. Что касается разных слухов, то председатель выборной комиссии AIBA отметил, что ко мне нет никаких вопросов", - сказал Кремлев.

На вопрос о возможной связи с Алишером Усмановым Кремлев ответил: "Я работаю в интересах спорта, за чистый и честный спорт. С Алишером Бурхановичем мы дружим, он вносит большой вклад в развитие спорта. Но я не собираюсь пользоваться личными связями, я хочу доказывать делами".