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Бокс

Кремлев заявил, что его деятельность не вызывает вопросов у AIBA

В субботу он был избран президентом Международной ассоциации бокса

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Новый президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев заявил, что у членов организации нет вопросов относительно его деятельности. Об этом Кремлев сказал в беседе с журналистами.

В субботу генеральный секретарь Федерации бокса России Кремлев был избран президентом AIBA.

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"У меня не существует никаких проблем, я занимаюсь всю жизнь общественной деятельностью, сам занимался боксом. Что касается разных слухов, то председатель выборной комиссии AIBA отметил, что ко мне нет никаких вопросов", - сказал Кремлев.

На вопрос о возможной связи с Алишером Усмановым Кремлев ответил: "Я работаю в интересах спорта, за чистый и честный спорт. С Алишером Бурхановичем мы дружим, он вносит большой вклад в развитие спорта. Но я не собираюсь пользоваться личными связями, я хочу доказывать делами".

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