СМИ: бывший игрок "Спартака" Промес освобожден после ареста

ТАСС, 15 декабря. Полузащитник нидерландского "Аякса" Квинси Промес освобожден из-под стражи после ареста по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает вещательная компания NOS .

По информации источника, у прокуратуры не было оснований для продления содержания 28-летнего игрока под стражей. Обвинение с футболиста снято не было.

Футболист был арестован в воскресенье утром по подозрению в участии в инциденте, произошедшем в июле в городе Абкауде (провинция Утрехт). Тогда пострадал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом чуть ниже коленной чашечки. Заявление в полицию было подано через несколько месяцев, после чего было открыто расследование.

Промес с 2019 года играет за "Аякс". С 2014 по 2018 год нидерландец выступал за московский "Спартак", в составе которого становился чемпионом и обладателем Суперкубка России. В нынешнем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых отметился пятью голами.