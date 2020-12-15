Переболевший СOVID-19 Миранчук попал в заявку на матч с "Ювентусом"

ТАСС, 15 декабря. Российский футболист Алексей Миранчук впервые после заражения коронавирусом вошел в заявку "Аталанты", он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

27 ноября стало известно, что полузащитник заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи во всех турнирах.

Матч против "Ювентуса" пройдет в среду в Турине, начало - 20:30 мск.

После перехода из "Локомотива" Миранчук провел за "Аталанту" четыре матча (каждый раз выходил на замену), забил два мяча.