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Футбол в Италии

Переболевший СOVID-19 Миранчук попал в заявку на матч с "Ювентусом"

Встреча чемпионата Италии состоится в среду
Алексей Миранчук (в центре) Gianluca Checchi/LaPresse via AP
Описание
Алексей Миранчук (в центре)
© Gianluca Checchi/LaPresse via AP

ТАСС, 15 декабря. Российский футболист Алексей Миранчук впервые после заражения коронавирусом вошел в заявку "Аталанты", он сможет сыграть в матче чемпионата Италии против "Ювентуса". Об этом сообщает пресс-служба "Аталанты".

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27 ноября стало известно, что полузащитник заразился коронавирусом, из-за чего пропустил четыре встречи во всех турнирах.

Матч против "Ювентуса" пройдет в среду в Турине, начало - 20:30 мск.

После перехода из "Локомотива" Миранчук провел за "Аталанту" четыре матча (каждый раз выходил на замену), забил два мяча.

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