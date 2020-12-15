Следующее заседание совета ISU пройдет 28 января

ТАСС, 15 декабря. Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU) состоится 28 января. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На предыдущем заседании 10 декабря совет принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

Также были отменены финал Гран-при и чемпионат мира среди юниоров. Чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме 22-28 марта 2021 года, на данный момент остается в календаре.