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Фигурное катание

Следующее заседание совета ISU пройдет 28 января

На предыдущем заседании был отменен чемпионат Европы по фигурному катанию

ТАСС, 15 декабря. Заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU) состоится 28 января. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На предыдущем заседании 10 декабря совет принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

Также были отменены финал Гран-при и чемпионат мира среди юниоров. Чемпионат мира, который должен пройти в Стокгольме 22-28 марта 2021 года, на данный момент остается в календаре.

Теги
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