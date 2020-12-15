Карякин и Непомнящий лидируют за тур до конца суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 15 декабря. Ян Непомнящий белыми фигурами победил Андрея Есипенко в партии предпоследнего, 10-го тура суперфинала чемпионата России по шахматам.

Сергей Карякин также одержал победу, переиграв белыми Владислава Артемьева. Петру Свидлеру была присуждена техническая победа, так как ранее из турнира выбыл Михаил Антипов, Владимир Федосеев белыми победил Даниила Дубова, Алексей Гоганов белыми обыграл Максима Чигаева, Никита Витюгов и Максим Матлаков сыграли вничью.

Первую строчку турнирной таблицы за тур до конца продолжают делить Непомнящий и Карякин, которые набрали по 7 очков, далее располагаются Федосеев (6), Чигаев, Дубов (по 5,5), Артемьев, Свидлер, Витюгов (по 5), Есипенко (4,5), Матлаков (4), Гоганов (3,5) и Антипов (2).

В женском турнире Алиса Галлямова победила черными Валентину Гунину, Марина Гусева - Александру Костенюк. Партии Татьяна Гетьман - Юлия Григорьева, Алина Кашлинская - Ольга Гиря, Наталья Погонина - Лея Гарифуллина, Полина Шувалова - Александра Горячкина завершились вничью.

В турнирной таблице лидирует Шувалова (7,5), далее идут Горячкина (7), Гарифуллина, Гусева (по 6,5), Галлямова (6), Костенюк, Кашлинская (по 5,5), Погонина (5), Гиря, Гунина (3,5), Гетьман (2), Григорьева (1,5).

Заключительный тур пройдет в среду. В случае равенства очков лидеры сыграют мини-турнир в рапид. Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника в Москве. Общий призовой фонд соревнований составляет 10 млн руб.