В МОК заявили, что результаты опроса жителей Японии не повлияли на решимость провести ОИ

МОСКВА, 15 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Результаты опроса жителей Японии не повлияли на решимость Международного олимпийского комитета (МОК) провести Олимпийские игры в Токио летом следующего года. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

Во вторник японский национальный телеканал NHK опубликовал результаты своего опроса на тему целесообразности проведения Игр в Токио. Поддержку Олимпиаде выразили 27% респондентов, в то время как 32% высказались за ее отмену, 31% - за повторный перенос. Жители Японии опасаются, что приток иностранных туристов может вызвать всплеск случаев заболевания COVID-19.

"Мы полностью сосредоточены и нацелены на успешное проведение в следующем году в Токио Олимпийских игр", - говорится в заявлении МОК.

NHK собирал общественное мнение в декабре. В октябре опрос телеканала показывал, что Игры в Токио поддерживают 40% жителей Японии, за их отмену выступали 23% респондентов.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, ее проведение было отложено на год в связи с пандемией коронавируса. Церемония открытия Игр должна состояться 23 июля 2021 года. Губернатор Токио Юрико Коикэ во вторник заверила, что город проведет Олимпийские игры.