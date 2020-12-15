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Летние олимпийские виды спорта

Россиянка Полещук стала победительницей Кубка мира по борьбе

Ее соотечественница Анжелика Ветошкина завоевала бронзовую награду

ТАСС, 15 декабря. Россиянка Екатерина Полещук завоевала золотую медаль Кубка мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Белграде.

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В финальной схватке в весовой категории до 50 кг 26-летняя россиянка победила украинку Лилию Маланчук. Бронзовые медали в активе Миглены Селишки из Болгарии и Лизы Эрзель из Германии.

В весовой категории до 53 кг третьей стала россиянка Анжелика Ветошкина. Еще одна бронзовая награда в активе белорусской спортсменки Залины Сидаковой. Золотую медаль завоевала гречанка Мария Преволараки, серебряную - полька Роксана Засина.

На счету Полещук бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года. Также она трижды становилась призером чемпионата России. Ветошкиной 26 лет, она стала чемпионкой страны в 2018 году.

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