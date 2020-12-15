Россиянка Полещук стала победительницей Кубка мира по борьбе

ТАСС, 15 декабря. Россиянка Екатерина Полещук завоевала золотую медаль Кубка мира по спортивной борьбе. Соревнования проходят в Белграде.

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В финальной схватке в весовой категории до 50 кг 26-летняя россиянка победила украинку Лилию Маланчук. Бронзовые медали в активе Миглены Селишки из Болгарии и Лизы Эрзель из Германии.

В весовой категории до 53 кг третьей стала россиянка Анжелика Ветошкина. Еще одна бронзовая награда в активе белорусской спортсменки Залины Сидаковой. Золотую медаль завоевала гречанка Мария Преволараки, серебряную - полька Роксана Засина.

На счету Полещук бронзовая медаль чемпионата мира 2019 года. Также она трижды становилась призером чемпионата России. Ветошкиной 26 лет, она стала чемпионкой страны в 2018 году.