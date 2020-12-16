Нет медали - нет тренера. Российские гандболистки не вышли в полуфинал чемпионата Европы

После поражения от сборной Дании было объявлено, что главного тренера россиянок Амброса Мартина отправят в отставку

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки проиграли в матче за выход в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Дании. Путь к медалям команде Амброса Мартина преградила хозяйка турнира.

На эту тему Российские гандболистки не сумели выйти в полуфинал чемпионата Европы

Встреча сборных России и Дании состоялась во вторник вечером. Поскольку россиянки опережали своих соперниц в турнирной таблице, для выхода в полуфинал им достаточно было не проиграть. Как и в пяти предыдущих матчах: на предварительном этапе команда одержала победы во всех трех матчах, в основном раунде - одолела сборную Черногории и сыграла вничью с француженками - действующими чемпионками Европы, которым уступила два года назад в финале турнира. Датчанки в последние годы высокими результатами не блистали. Это уже не та сборная, что три раза подряд завоевывала олимпийское золото в период с 1996 по 2004 год. Последний их крупный успех - бронзовые медали чемпионата мира 2013 года. Но российские гандболистки перед началом основного раунда не зря называли своим основным соперником именно сборную Дании. У этой команды новый тренер, талантливая молодежь, в том числе из состава, который в 2016 году победил на молодежном чемпионате мира в России. Тогда датчанки в главном матче турнира обыграли как раз россиянок. Претензии только к тренерам Также в составе сборной Дании играет одна из лучших вратарей мира Сандра Тофт, которая в этой встрече отразила почти половину бросков. Порой казалось, что российские гандболистки преследовали задачу не забить мяч в ворота, а вывести Тофт из строя бросками в голову.

На эту тему Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин будет отправлен в отставку

Россиянки, напротив, перед турниром остались без трех ключевых игроков - Анны Сень, Елены Михайличенко и Анны Вяхиревой, которая является одним из лучших игроков мира. Но, даже несмотря на это, состав сборной был сбалансированным и ему было по силам обыгрывать датскую команду. Поражение со счетом 23:30 стало чисто тактическим. В частности, Мартин так и не придумал, как закрыть левого полусреднего Мие Хёйлунд. Вместе с ней на площадку тренер датской сборной выпускал и Анну Хансен, которая могла играть на той же позиции, но чаще действовала в розыгрыше. Тренеры сборной России так и не смогли придумать способ противодействия тактическим задумкам соперника. Датчанки действовали гораздо быстрее своих соперниц, хотя имели на два дня отдыха меньше. Исход встречи читался еще в перерыве, на который команды ушли при счете 13:9 в пользу хозяек турнира. "У меня претензии только к тренерскому штабу. У нас великолепная команда, но сегодня я в очередной раз видел какой-то сумбур", - сказал после игры Шишкарев. "Амброс разочаровал полностью: и с точки зрения психологии, и с точки зрения тактики, и с точки мотивации команды, особенно в последнем тайм-ауте. Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством", - подчеркнул глава федерации. Испанец даже не будет готовить сборную России к заключительной игре на турнире. Кто будет его заменять - пока вопрос. Встреча с командой Нидерландов за пятое место намечена на 18 декабря. Трефилов не вернется Пока Шишкарев успел сообщить главное - ждать возвращения в сборную Евгения Трефилова не стоит. Легендарный тренер, под чьим руководством россиянки четыре раза становились чемпионками мира и побеждали на Олимпиаде, не будет рисковать здоровьем - полтора года назад он был вынужден оставить свой пост из-за проблем с сердцем.

На эту тему Евгений Трефилов не вернется на пост главного тренера женской сборной России по гандболу