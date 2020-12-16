Нет медали - нет тренера. Российские гандболистки не вышли в полуфинал чемпионата Европы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки проиграли в матче за выход в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Дании. Путь к медалям команде Амброса Мартина преградила хозяйка турнира.
Встреча сборных России и Дании состоялась во вторник вечером. Поскольку россиянки опережали своих соперниц в турнирной таблице, для выхода в полуфинал им достаточно было не проиграть. Как и в пяти предыдущих матчах: на предварительном этапе команда одержала победы во всех трех матчах, в основном раунде - одолела сборную Черногории и сыграла вничью с француженками - действующими чемпионками Европы, которым уступила два года назад в финале турнира.
Датчанки в последние годы высокими результатами не блистали. Это уже не та сборная, что три раза подряд завоевывала олимпийское золото в период с 1996 по 2004 год. Последний их крупный успех - бронзовые медали чемпионата мира 2013 года.
Но российские гандболистки перед началом основного раунда не зря называли своим основным соперником именно сборную Дании. У этой команды новый тренер, талантливая молодежь, в том числе из состава, который в 2016 году победил на молодежном чемпионате мира в России. Тогда датчанки в главном матче турнира обыграли как раз россиянок.
Претензии только к тренерам
Также в составе сборной Дании играет одна из лучших вратарей мира Сандра Тофт, которая в этой встрече отразила почти половину бросков. Порой казалось, что российские гандболистки преследовали задачу не забить мяч в ворота, а вывести Тофт из строя бросками в голову.
Россиянки, напротив, перед турниром остались без трех ключевых игроков - Анны Сень, Елены Михайличенко и Анны Вяхиревой, которая является одним из лучших игроков мира. Но, даже несмотря на это, состав сборной был сбалансированным и ему было по силам обыгрывать датскую команду.
Поражение со счетом 23:30 стало чисто тактическим. В частности, Мартин так и не придумал, как закрыть левого полусреднего Мие Хёйлунд. Вместе с ней на площадку тренер датской сборной выпускал и Анну Хансен, которая могла играть на той же позиции, но чаще действовала в розыгрыше. Тренеры сборной России так и не смогли придумать способ противодействия тактическим задумкам соперника. Датчанки действовали гораздо быстрее своих соперниц, хотя имели на два дня отдыха меньше. Исход встречи читался еще в перерыве, на который команды ушли при счете 13:9 в пользу хозяек турнира.
"У меня претензии только к тренерскому штабу. У нас великолепная команда, но сегодня я в очередной раз видел какой-то сумбур", - сказал после игры Шишкарев.
"Амброс разочаровал полностью: и с точки зрения психологии, и с точки зрения тактики, и с точки мотивации команды, особенно в последнем тайм-ауте. Перейдя на испанский язык, он подвел черту под нашим сотрудничеством", - подчеркнул глава федерации.
Испанец даже не будет готовить сборную России к заключительной игре на турнире. Кто будет его заменять - пока вопрос. Встреча с командой Нидерландов за пятое место намечена на 18 декабря.
Трефилов не вернется
Пока Шишкарев успел сообщить главное - ждать возвращения в сборную Евгения Трефилова не стоит. Легендарный тренер, под чьим руководством россиянки четыре раза становились чемпионками мира и побеждали на Олимпиаде, не будет рисковать здоровьем - полтора года назад он был вынужден оставить свой пост из-за проблем с сердцем.
Его сменщик - первый иностранец во главе сборной России - надолго в команде не задержался. Сборную Мартин возглавил в августе прошлого года.
"Амброс Мартин сейчас будет вынужден подать в отставку, - сказал Шишкарев. - В последнем интервью он сказал, что сконцентрирован на двух командах: одна из них - сборная России, вторая - семья. Мы приняли взвешенное решение дать ему возможность сконцентрироваться на второй команде - на его семье. Пусть он воспитывает своих сыновей и будет счастлив. Сыновья - это очень важно, как отец трех сыновей, я его очень понимаю".
Поражение от сборной Дании лишило россиянок прямой путевки на чемпионат мира 2021 года, теперь ее нужно будет завоевывать в европейской квалификации, матчи которой пройдут в марте. Символично, что чемпионат мира пройдет в Испании - на родине Мартина.
Мартину 52 года, сборную России он возглавлял с августа 2019 года. Работу в России он начал с клуба "Ростов-Дон", до этого тренировал в Румынии, Венгрии и Испании.
Шишкарев отметил, что за досрочный разрыв контракта Мартину будет выплачена серьезная компенсация. "Контракт будет разорван, мы выплатим ему неустойку. Это достаточно большие деньги, которые я лучше бы отправил на развитие детского гандбола, но болею за дело, а не за деньги, поэтому препятствий для разрыва контракта не будет. Федерация понесет очень большие убытки, но мы готовы выполнить свои контрактные обязательства, выплатить всю неустойку и поблагодарить его за работу", - отметил глава федерации.