Йенсен: гандболистки сборной Дании были готовы к матчу ЧЕ лучше россиянок

ТАСС, 16 декабря. Женская сборная Дании по гандболу в матче чемпионата Европы против команды России показала лучшую физическую готовность. Об этом заявил главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.

Сборная Дании обыграла команду России со счетом 30:23 и вышла в полуфинал чемпионата Европы.

"Прекрасное исполнение всего того, о чем мы говорили, - сказал Йенсен. - Это еще раз доказывает, как много у нас физической силы. Все сотрудники команды отлично справляются с поддержанием спортсменок в хорошей форме после пяти игр турнира. У нас было ощущение, что мы находимся в лучшей форме, чем россиянки, и я думаю, что мы показали это сегодня, особенно при игре в обороне, где продолжали давить на них физически".

В полуфинале сборная Дании сыграет с командой Норвегии. Россиянки в матче за пятое место сыграют со сборной Нидерландов. Обе встречи пройдут 18 декабря.