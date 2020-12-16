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Женский ЧЕ-2020 по гандболу

Йенсен: гандболистки сборной Дании были готовы к матчу ЧЕ лучше россиянок

Датчанки обыграли сборную России со счетом 30:23 и вышли в полуфинал турнира
Главный тренер женской сборной Дании по гандболу Йеспер Йенсен EPA-EFE/HENNING BAGGER
Описание
Главный тренер женской сборной Дании по гандболу Йеспер Йенсен
© EPA-EFE/HENNING BAGGER

ТАСС, 16 декабря. Женская сборная Дании по гандболу в матче чемпионата Европы против команды России показала лучшую физическую готовность. Об этом заявил главный тренер сборной Дании Йеспер Йенсен, комментарий которого приводит пресс-служба турнира.

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Сборная Дании обыграла команду России со счетом 30:23 и вышла в полуфинал чемпионата Европы.

"Прекрасное исполнение всего того, о чем мы говорили, - сказал Йенсен. - Это еще раз доказывает, как много у нас физической силы. Все сотрудники команды отлично справляются с поддержанием спортсменок в хорошей форме после пяти игр турнира. У нас было ощущение, что мы находимся в лучшей форме, чем россиянки, и я думаю, что мы показали это сегодня, особенно при игре в обороне, где продолжали давить на них физически".

В полуфинале сборная Дании сыграет с командой Норвегии. Россиянки в матче за пятое место сыграют со сборной Нидерландов. Обе встречи пройдут 18 декабря.

Теги
Женский ЧЕ-2020 по гандболу
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