Часть багажа сборной России по хоккею не поместилась в самолет при поездке на МЧМ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Часть багажа молодежной сборной России по хоккею, прибывшей в канадский Эдмонтон для участия в молодежном чемпионате мира, не поместилась в багаж самолета и будет доставлена до первой тренировки команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе молодежной сборной России.

Ранее журналист Крис Джонстон на своей странице в Twitter сообщил о задержке чартерного рейса из Хельсинки, на котором, помимо сборной России, летели команды Финляндии и Швеции, из-за нехватки места для багажа.

"Полет в целом прошел нормально, летели из Хельсинки с двумя дозаправками - в Рейкьявике и Гус-Бей, - отметили в пресс-службе. - Да, часть багажа не поместилась в самолёт, предоставленный организаторами, поскольку он оказался слишком маленьким для трех команд и их багажа. Тот багаж, который был необходим команде в отеле, прилетел вместе с нами. Остальная часть, которая необходима на арене, будет доставлена отдельно, но большой проблемы в этом нет - к первой тренировке 18 числа все уже будет на месте".

Российская команда прибыла в Канаду 14 декабря и в данный момент проходит четырехдневный карантин, после чего приступит к тренировкам. На 22 и 24 декабря запланированы товарищеские матчи со сборными Словакии и Канады.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в Эдмонтоне. Сборная России будет играть в группе В, первым соперником россиян на турнире станет команда США (матч пройдет 26 декабря). Также в группе выступят команды Швеции, Чехии и Австрии.