Мостовой назвал встречу "Зенит" - "Спартак" матчем года в российском футболе

Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". Начало игры - 20:00 мск. Петербуржцы перед встречей с красно-белыми занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков, москвичи располагаются на второй строчке, в их активе 35 очков. Возобновление сезона в РПЛ намечено на 28 февраля 2021 года.

"Это матч года! Мы перешагнули экватор сезона, и если выиграет "Зенит", оторвется на шесть очков. В нашем чемпионате такой отрыв - это очень много, потому что знаешь, что еще в пяти-шести матчах ты точно должен выиграть. Если выиграет "Спартак", интрига начнется заново", - сказал Мостовой.

"Думаю, что большинство будет болеть за ничью, чтобы как можно больше команд могло поучаствовать в чемпионской гонке, - продолжил бывший полузащитник "Спартака". - ЦСКА после того, как оказался на первом месте, выдал серию неудачных матчей, "Ростов" тоже близко, еще другие клубы. Перед зимней паузой тому, кто добьется положительного результата, будет приятно уйти в отпуск. Для меня "Зенит" - небольшой фаворит, у него все выздоровели - и Малком, и Сердар Азмун, и Артем Дзюба".

За день до матча стало известно, что против "Зенита" не сыграет нападающий "Спартака" Александр Кокорин, который ранее выступал за сине-бело-голубых. В сезоне-2020/21 в составе красно-белых он принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Также во встрече не примет участия его партнер по атаке Александр Соболев (шесть мячей и две голевые передачи в 13 матчах).

"Мое мнение - не стоит заострять на их отсутствии внимание, потому что они уже несколько матчей не играют. На них делалась ставка, но мы видели, как она делалась - Соболев много выходил на замену, Кокорин вообще много пропустил (из 20 игр он принял участие ровно в половине, девять встреч игрок пропустил из-за травмы, еще в одной остался в запасе - прим. ТАСС). Если бы игру пропускал Джордан Ларссон, тогда бы я задумался", - отметил собеседник агентства.

Тедеско в матче против "Зенита" могут показать карточку

После матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0), который прошел 12 декабря, московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. 15 декабря столичный клуб направил на имя главы контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца письмо, в котором отмечалось, что Тедеско не сможет принять участия в заседании КДК во вторник из-за вылета на гостевой матч с "Зенитом" и что "для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании КДК всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично". Позднее в этот же день Григорьянц сообщил ТАСС о том, что комитет принял решение перенести заседание по делу Тедеско на 21 декабря.