Мостовой назвал встречу "Зенит" - "Спартак" матчем года в российском футболе

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Встреча последнего перед зимней паузой, 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" станет матчем года в российском футболе. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой.
Матч "Зенит" - "Спартак" состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене". Начало игры - 20:00 мск. Петербуржцы перед встречей с красно-белыми занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков, москвичи располагаются на второй строчке, в их активе 35 очков. Возобновление сезона в РПЛ намечено на 28 февраля 2021 года.
"Это матч года! Мы перешагнули экватор сезона, и если выиграет "Зенит", оторвется на шесть очков. В нашем чемпионате такой отрыв - это очень много, потому что знаешь, что еще в пяти-шести матчах ты точно должен выиграть. Если выиграет "Спартак", интрига начнется заново", - сказал Мостовой.
"Думаю, что большинство будет болеть за ничью, чтобы как можно больше команд могло поучаствовать в чемпионской гонке, - продолжил бывший полузащитник "Спартака". - ЦСКА после того, как оказался на первом месте, выдал серию неудачных матчей, "Ростов" тоже близко, еще другие клубы. Перед зимней паузой тому, кто добьется положительного результата, будет приятно уйти в отпуск. Для меня "Зенит" - небольшой фаворит, у него все выздоровели - и Малком, и Сердар Азмун, и Артем Дзюба".
За день до матча стало известно, что против "Зенита" не сыграет нападающий "Спартака" Александр Кокорин, который ранее выступал за сине-бело-голубых. В сезоне-2020/21 в составе красно-белых он принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи. Также во встрече не примет участия его партнер по атаке Александр Соболев (шесть мячей и две голевые передачи в 13 матчах).
"Мое мнение - не стоит заострять на их отсутствии внимание, потому что они уже несколько матчей не играют. На них делалась ставка, но мы видели, как она делалась - Соболев много выходил на замену, Кокорин вообще много пропустил (из 20 игр он принял участие ровно в половине, девять встреч игрок пропустил из-за травмы, еще в одной остался в запасе - прим. ТАСС). Если бы игру пропускал Джордан Ларссон, тогда бы я задумался", - отметил собеседник агентства.
Тедеско в матче против "Зенита" могут показать карточку
После матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:0), который прошел 12 декабря, московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей сочинцев Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера красно-белых Доменико Тедеско. 15 декабря столичный клуб направил на имя главы контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца письмо, в котором отмечалось, что Тедеско не сможет принять участия в заседании КДК во вторник из-за вылета на гостевой матч с "Зенитом" и что "для объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств произошедшего необходимо опросить непосредственно на заседании КДК всех участников и свидетелей указанных эпизодов лично". Позднее в этот же день Григорьянц сообщил ТАСС о том, что комитет принял решение перенести заседание по делу Тедеско на 21 декабря.
"У "Спартака" перед матчем с "Зенитом" было поражение от "Сочи" и очень много скандалов, связанных с главным тренером, который не знаю, что хочет доказать своим поведением, - отметил Мостовой. - Он кого только не сталкивает друг с другом. Но остался один тур перед паузой, это важный матч, поэтому, может быть, и правильно, что заседание перенесли. Но интрига накалится, и не исключено, что и в этой игре Тедеско могут показать карточку".
"Вспоминаю, как его уже дисквалифицировали на один или два матча - он сидел за стеклом, был самый спокойный человек на стадионе - когда его показали тогда, стало жалко", - признался Мостовой.
Факторы, которые могут повлиять на матч "Зенит" - "Спартак"
За день до матча пресс-служба "Зенита" сообщила о том, что игра против "Спартака" пройдет при пустых трибунах. В сообщении клуба отмечалось, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на "Газпром-Арене" смогут только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны. "Команды окажутся в равных условиях, и все будет решаться на футбольном поле без какой-либо помощи", - поделился мнением Мостовой.
По решению РФС, в виде исключения на матч "Зенит" - "Спартак" был назначен московский арбитр Сергей Карасев. До пандемии коронавируса в организации избегали географического пересечения судей и команд-участниц.
"Меня немного настораживает момент судейства, - признался бывший спартаковец. - Мы знаем Карасева уже давно, знаем, как он судит. Вроде бы он и судья международного уровня, но за ним есть такой грешок - очень много спорных пенальти и решений, которые трактуются не по-футбольному. В какую сторону, я пока не вижу, но на это будет нужно обратить внимание".