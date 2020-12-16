Чемпионка ОИ в прыжках в высоту Чичерова откроет сезон 7 января стартом в Екатеринбурге

"Рождественский турнир" в Екатеринбурге традиционно открывает зимний легкоатлетический сезон в России. В рамках соревнований впервые состоится смешанный турнир по прыжкам в высоту. Как ранее сообщал ТАСС, среди участников турнира будет действующая чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене.

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Чемпионка мира и Олимпийских игр в прыжках в высоту Анна Чичерова выступит на "Рождественском турнире", который пройдет в Екатеринбурге 7 января. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов соревнований Сергей Ночевный.

"Всего в турнире по прыжкам в высоту будут выступать четыре женщины и четыре мужчины, у женщин будет гандикап в 35 см, - сказал Ночевный. - Первые шесть спортсменов получат награды. Кроме Марии Ласицкене планируют выступить Анна Чичерова, Кристина Королева, Аделина Халикова, Михаил Акименко, Даниил Цыплаков, Матвей Рудник и, возможно, Никита Анищенков".

"В Екатеринбурге я установила свой первый рекорд страны, - добавила, в свою очередь, Чичерова. - Мне определенно надо туда напоследок заехать".

Акименко - серебряный призер чемпионата мира 2019 года в Дохе, Цыплаков - обладатель золотой медали зимнего первенства Европы - 2015 в Праге.

По словам Ночевного, турнир из-за пандемии коронавируса с вероятностью в 99% пройдет без зрителей, однако соревнования будут транслироваться в прямом эфире по одному из каналов субхолдинга "Матч".