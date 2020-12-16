Матыцин: Минспорт намерен развивать соревновательный компонент комплекса ГТО

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Министерство спорта РФ продолжит развивать соревновательный компонент Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", что должно привести к популяризации комплекса среди населения. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на заседании коллегии Минспорта в среду.

"В предыдущую пятилетку нам удалось возродить комплекс ГТО, порядка 11% населения страны уже зарегистрировались на портале комплекса. Президент указал на то, что необходимо развивать соревновательный компонент для продвижения комплекса. Примером стали первые Игры ГТО, которые проходили в Кисловодске. И мы видим, какой результат получили, участвовали 32 региона, и мы обязательно будем продолжать эту практику", - отметил Матыцин.

"В 2021 году в России будет отмечаться 90-летие со дня создания комплекса ГТО. Хотел бы обратиться ко всем главам субъектов, чтобы уделить этому особое внимание по популяризации комплекса, реализации мероприятий, связанных с его дальнейшим развитием", - добавил министр.