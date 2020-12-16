Более 14,4 млн человек зарегистрировались на портале ГТО за время внедрения комплекса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 14,4 млн участников прошли регистрацию на портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года, 60% участников уже приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО. Об этом на заседании коллегии Министерства спорта РФ сообщил руководитель федерального оператора Максим Денисов.

"Всего за период внедрения комплекса ГТО с 1 сентября 2014 года по 1 декабря 2020 года регистрацию на портале ГТО прошли 14 424 511 россиян, что составляет 10,62% от общей численности населения старше 6 лет. Среди них 122 694 человека - инвалиды и лица с ОВЗ, - сообщил Денисов. - Порядка 60% от этого числа или 8 081 623 человека уже завершили подготовку и приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, включая 6 545 человек из числа инвалидов. Успешно выполнили нормативы ГТО на знаки отличия 3 552 165 человек, что составляет 44% от общей численности приступивших к тестированию за весь период".

В мае 2020 года был проведен Всероссийский конкурс #яГоТОв, направленный на сохранение хорошей спортивной формы и подготовку к выполнению нормативов ГТО в условиях самоизоляции. C 1 мая по 1 июня 2020 года в конкурсе приняли участие 10,5 тыс. россиян от 6 до 70 лет из всех регионов страны.