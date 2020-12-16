Ян Непомнящий стал победителем суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 16 декабря. Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с Максимом Чигаевым в партии последнего, 11-го тура суперфинала чемпионата России по шахматам и стал победителем соревнований.

Непомнящий набрал 7,5 очка и опередил Сергея Карякина (7 очков), который в среду черными проиграл Даниилу Дубову. Остальные участники суперфинала Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Петр Свидлер, Михаил Антипов, Владимир Федосеев, Никита Витюгов, Максим Матлаков и Александр Гоганов лишились шансов на победу ранее.

Партии женского турнира завершатся позднее в среду.

Непомнящему 30 лет, он во второй раз выиграл суперфинал чемпионата России, впервые это удалось ему в 2010 году. Он также является чемпионом Европы и двукратным победителем командного чемпионата мира в составе сборной России. Непомнящий лидирует в турнирной таблице приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира претендентов, возобновление соревнования запланировано на апрель 2021 года.

Суперфиналы 73-го чемпионата страны среди мужчин и 70-го национального первенства среди женщин стартовали 5 декабря. Местом проведения турниров стал Центральный дом шахматиста им. М. М. Ботвинника в Москве. Общий призовой фонд соревнований составляет 10 млн руб.