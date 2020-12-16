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Единая лига ВТБ

Загклис: у FIBA хорошие отношения с Единой лигой ВТБ, но они могут стать еще лучше

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола считает, что участие российских клубов в международных соревнованиях под эгидой FIBA может способствовать сближению организаций

МОСКВА, 16 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация баскетбола (FIBA) удовлетворена нынешними отношениями с Единой лигой ВТБ, но считает, что они могут улучшиться. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис.

Единая лига ВТБ - баскетбольный турнир, основанный в 2008 году и объединяющий клубы из России и Европы.

"Отношения с Единой лигой ВТБ у нас стали лучше. Это турнир, признанный FIBA, его генеральный директор Илона Корстин является членом нашей комиссии игроков. Я уверен, что наши отношения хорошие, но в будущем они могут быть еще лучше. Для этого нужны большая коллаборация и участие российских клубов в наших международных соревнованиях".

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