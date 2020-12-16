У футболиста "Локомотива" Зе Луиша коронавирус не подтвердился

ТАСС, 16 декабря. Тест на коронавирусную инфекцию нападающего московского футбольного клуба "Локомотив" Зе Луиша дал отрицательный результат. Об этом в Twitter сообщил пресс-атташе "Локомотива" Кирилл Брейдо.

Во вторник в пресс-службе "Локомотива" ТАСС сообщили, что Зе Луиш, находящийся в Италии, заразился коронавирусом. Заражение отложило бы операцию футболиста по поводу перелома стопы и отодвинуло сроки восстановления.

"У Зе Луиша отрицательный тест. Завтра будет прооперирован", - написал Брейдо.

Нападающий перешел в "Локомотив" из португальского "Порту" летом 2020 года. В составе железнодорожников он принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забив один мяч и отдав три голевые передачи. До перехода в клуб из Лиссабона Зе Луиш с 2015 по 2019 год выступал за московский "Спартак", в составе которого стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.