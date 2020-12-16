Чемпион России Валиев снялся с Кубка мира по борьбе из-за травмы

ТАСС, 16 декабря. Чемпион России по борьбе Чермен Валиев снялся с полуфинала индивидуального Кубка мира из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"В первой схватке ему ударили в пах, - сказал Тедеев. - Думали, что пройдет, но во второй схватке он опух, поэтому мы посоветовались с врачами, и было принято решение, чтобы он снялся".

Валиев - чемпион России 2020 года в весовой категории до 70 кг. Полуфиналы Кубка мира в весовой категории 70 кг пройдут позднее в среду.