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Футбол в России

"Арсенал" проиграл "Ротору" и продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей

Волгоградская команда покинула последнюю строчку турнирной таблицы

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Футболисты волгоградского "Ротора" победили тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

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Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил нападающий "Ротора" Фламарион.

"Арсенал" продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей (шесть поражений и две ничьи), в последний раз тульский клуб одержал победу 18 октября в домашней встрече против екатеринбургского "Урала" (1:0).

"Ротор" поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 матчах. "Арсенал" идет 14-м, также имея в активе 14 очков после 19 встреч, но уступая волгоградскому клубу по результатам личных встреч.

В следующем туре в феврале волгоградцы в гостях встретятся с "Тамбовом", "Арсенал" на выезде сыграет с "Сочи". Даты игр станут известны позднее.

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18115240-1438
2Спартак18105332-1835
3ЦСКА18104432-1634
4Сочи1996428-2233
5Ростов18102623-1732
6Динамо1993724-2130
7Локомотив1884619-2228
8Краснодар1883734-1927
9Рубин1883724-2527
10Ахмат1874719-2125
11Химки1864821-2822
12Урал1848615-2220
13Ротор1935119-3014
14Арсенал19351117-3014
15Уфа18341114-3013
16Тамбов18331212-2812

 

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