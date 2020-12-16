"Арсенал" проиграл "Ротору" и продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Футболисты волгоградского "Ротора" победили тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".

Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил нападающий "Ротора" Фламарион.

"Арсенал" продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей (шесть поражений и две ничьи), в последний раз тульский клуб одержал победу 18 октября в домашней встрече против екатеринбургского "Урала" (1:0).

"Ротор" поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 матчах. "Арсенал" идет 14-м, также имея в активе 14 очков после 19 встреч, но уступая волгоградскому клубу по результатам личных встреч.

В следующем туре в феврале волгоградцы в гостях встретятся с "Тамбовом", "Арсенал" на выезде сыграет с "Сочи". Даты игр станут известны позднее.