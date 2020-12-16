"Арсенал" проиграл "Ротору" и продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей

ВОЛГОГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Футболисты волгоградского "Ротора" победили тульский "Арсенал" со счетом 1:0 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Волгоград-Арене".
Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил нападающий "Ротора" Фламарион.
"Арсенал" продлил серию без побед в РПЛ до восьми матчей (шесть поражений и две ничьи), в последний раз тульский клуб одержал победу 18 октября в домашней встрече против екатеринбургского "Урала" (1:0).
"Ротор" поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 19 матчах. "Арсенал" идет 14-м, также имея в активе 14 очков после 19 встреч, но уступая волгоградскому клубу по результатам личных встреч.
В следующем туре в феврале волгоградцы в гостях встретятся с "Тамбовом", "Арсенал" на выезде сыграет с "Сочи". Даты игр станут известны позднее.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|40-14
|38
|2
|Спартак
|18
|10
|5
|3
|32-18
|35
|3
|ЦСКА
|18
|10
|4
|4
|32-16
|34
|4
|Сочи
|19
|9
|6
|4
|28-22
|33
|5
|Ростов
|18
|10
|2
|6
|23-17
|32
|6
|Динамо
|19
|9
|3
|7
|24-21
|30
|7
|Локомотив
|18
|8
|4
|6
|19-22
|28
|8
|Краснодар
|18
|8
|3
|7
|34-19
|27
|9
|Рубин
|18
|8
|3
|7
|24-25
|27
|10
|Ахмат
|18
|7
|4
|7
|19-21
|25
|11
|Химки
|18
|6
|4
|8
|21-28
|22
|12
|Урал
|18
|4
|8
|6
|15-22
|20
|13
|Ротор
|19
|3
|5
|11
|9-30
|14
|14
|Арсенал
|19
|3
|5
|11
|17-30
|14
|15
|Уфа
|18
|3
|4
|11
|14-30
|13
|16
|Тамбов
|18
|3
|3
|12
|12-28
|12