В "Спартаке" рассказали, что команда сплотилась вокруг Тедеско после матча с "Сочи"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Спартак" сплотился вокруг главного тренера команды Доменико Тедеско после событий матча чемпионата России с "Сочи". Об этом журналистам рассказал глава департамента по коммуникациям красно-белых Антон Фетисов.

После матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Сочи" (0:1) Тедеско обвинил одного из тренеров "Сочи" в расистских оскорблениях. После игры с "Зенитом" (1:3) в среду Тедеско сообщил, что не станет продлевать с клубом контракт, истекающий летом.

"Я не присутствовал при этой беседе (о непродлении контракта - прим. ТАСС). В последние дни, особенно после матча с "Сочи", клуб максимально сплотился вокруг тренера. Клуб сделал максимально все, чтобы он был на бровке", - сказал Фетисов.