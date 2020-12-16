Жуков: оставлять Тедеско в "Спартаке" до конца сезона бессмысленно

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Футбольному клубу "Спартак" следует досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Доменико Тедеско после его заявления о том, что он не будет продлевать соглашение. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Тедеско сказал, что уже сообщил футболистам "Спартака" о непродлении контракта с клубом

О своем решении Тедеско объявил на пресс-конференции после матча матча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Зенитом" (1:3).

"Сегодняшнюю игру "Спартака" с "Зенитом" иначе как провальной назвать нельзя, "Спартак" настолько слабо выглядел, что даже трудно комментировать. Причем не только сегодня. С "Сочи" также было все плохо. Поэтому в решении Тедеско не продлевать контракт ничего удивительного я не вижу, все шло к тому. Игры у команды внятной нет вообще, форма физическая очень низкая", - сказал Жуков.

Срок контракта с Тедеско истекает летом 2021 года. "Какой смысл сотрудничать с тренером, который отказался в дальнейшем работать? "Спартак" потеряет еще сезон. Чем быстрее в команду придет новый главный тренер, тем быстрее он сможет начать готовить", - отметил он.

"Оставлять Тедеско в "Спартаке" просто бессмысленно, он не оправдал надежд, игры у "Спартака" как не было, так и нет. Пока физическая форма была более-менее хорошая, они еще держались. А как только подсели, все стало очевидно", - добавил Жуков.

Тедеско стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года. Красно-белые идут на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.