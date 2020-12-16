В "Зените" заявили, что фанаты "Спартака" попали на матч, купив абонементы на черном рынке

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Небольшое количество абонементов, принадлежавших болельщикам "Зенита", были куплены на черном рынке фанатами "Спартака", чтобы попасть на матч 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе санкт-петербургского клуба.

В среду во время матча "Зенит" - "Спартак" (3:1) на трибунах "Газпром-Арены" произошла стычка с участием болельщиков обеих команд. 15 декабря пресс-служба петербургского клуба объявила о том, что игра пройдет при пустых трибунах, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией посмотреть матч на стадионе могли только посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.

"В рамках разрешенной квоты в изолированные ложи и бизнес-зоны были допущены болельщики "Зенита" и корпоративные клиенты, ранее приобретшие сезонные абонементы в эти зоны. К сожалению, небольшое количество абонементов попало на черный рынок, часть из них была куплена в виде разового доступа представителями болельщиков "Спартака" (60 человек)", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита".

"Зенит" ушел на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России. Отрыв от идущего вторым "Спартака" составляет шесть очков. Возобновление сезона в РПЛ запланировано на 28 февраля.