Мостовой считает, что новым тренером ФК "Спартак" должен стать иностранец

"Спартак" в среду в гостях проиграл "Зениту" со счетом 1:3 в матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Авторами всех голов стали игроки сине-бело-голубых - в ворота красно-белых забили нападающие Сердар Азмун и Артем Дзюба, а также защитник Ярослав Ракицкий. Автоголом отметился капитан "Зенита" Деян Ловрен. На послематчевой пресс-конференции Тедеско объявил о том, что не станет продлевать контракт, который рассчитан до конца сезона-2020/21.

"За последние шесть лет в "Спартаке" было семь главных тренеров, поэтому какая разница, будет один или другой, - сказал Мостовой. - Команда будет! Кто мог бы привести "Спартак" к чемпионству в 2022 году (год столетия со дня основания клуба - прим. ТАСС)? Я бы подумал об иностранце, потому что в команде очень много легионеров и все мы привыкли к иностранцам".

"Ничего не футбольного и страшного я [в объявлении Тедеско о решении не продлевать контракт] не вижу, - добавил Мостовой. - Тренер как футболист - предлагают контракт или нет, соглашается или не соглашается. Спрашивают: почему говорить об этом сейчас? Команда уходит в отпуск - можно было отдохнуть, поработать - наверняка будут новые трансферы".

"Тедеско должен доработать контракт до конца"

На вопрос о том, есть ли смысл продолжать работать с тренером, который покинет клуб по итогам сезона, Мостовой отметил, что в команде есть игроки в похожей ситуации и это не значит, что с ними нужно расставаться прямо сейчас. "Он должен доработать контракт до конца! Может быть, имеет смысл его держать, потому что в контракте есть неустойка [за досрочное расторжение]. Есть же в мире тренеры, которые за год меняют две-три команды - получают неустойку и уходят", - отметил бывший игрок "Спартака".