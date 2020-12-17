Последняя капля. "Спартак" проиграл "Зениту", Тедеско анонсировал уход из клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" в центральном матче 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1 обыграли московский "Спартак". Результат встречи, которую называли игрой года, отошел на второй план, когда главный тренер красно-белых Доменико Тедеско на послематчевой пресс-конференции объявил о том, что не станет продлевать истекающий в конце мая контракт и покинет московский клуб.

На эту тему "Зенит" победил "Спартак" в матче РПЛ

"Вчера (15 декабря - прим. ТАСС) я проинформировал владельца, что не буду продлевать контракт в мае, - сказал Тедеско. - Это было самое трудное решение в моей карьере. Работа в "Спартаке" - мое лучшее время, и я горд, что работал здесь, но ситуация с коронавирусом такая, что в Германии завтра вводится локдаун, и мне хочется быть с семьей. Когда я подписывал контракт, они могли летать ко мне". Тедеско 35 лет, он стал главным тренером "Спартака" в октябре 2019 года, подписав контракт до конца сезона-2020/21. За год и два месяца команда провела под его руководством 42 матча во всех турнирах (20 побед, 9 ничьих и 13 поражений). В прошлом сезоне красно-белые заняли седьмое место в РПЛ, а также дошли до полуфинала Олимп - Кубка России. В текущем сезоне москвичи после 19 туров идут на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на шесть очков. После поражения от команды из Санкт-Петербурга Тедеско сказал, что уже сообщил о своем решении команде. "Почему сказал сейчас - потому что владелец клуба сказал, что хочет продлить со мной контракт, и я чувствовал любовь и поддержку в клубе. Мне сказали, что в январе продлят контракт, но я очень честный человек и хочу дать клубу время - я всегда честен с командой", - отметил немецкий специалист.

На эту тему Главный тренер "Спартака" Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом

За время работы в российском футболе Тедеско успел запомниться экспрессивным поведением, которое порой приводило к удалениям с тренерской скамейки. 12 декабря после матча "Сочи" - "Спартак" московский клуб выступил с заявлением, в котором отмечалось, что тренер вратарей команды-соперника Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско. Оценку произошедшему даст Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, его заседание должно было состояться 15 декабря, но было перенесено на 21 декабря в том числе в связи с публикациями в европейских СМИ о ситуации вокруг высказываний Бородина в адрес Тедеско и необходимостью направления в таком случае запроса в организацию "Футбол против расизма в Европе" (FARE) для оценки высказываний на предмет наличия или отсутствия в них дискриминационного содержания. После матча с "Зенитом" глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов сообщил, что главный тренер команды решил не продлевать контракт после игры в Сочи. "С тренером велись консультации, клуб был заинтересован в подписании нового контракта. После матча с "Сочи" Доменико принял решение. Мы благодарны ему за все и то, что предупредил заранее, у клуба будет время подобрать нового специалиста", - сказал ТАСС представитель московского клуба. "Абсолютно заслуженное поражение" Матч на "Газпром-Арене" прошел с подавляющим преимуществом "Зенита", которые открыли счет уже на восьмой минуте - отличился иранский нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун. До перерыва "Спартак" не нанес в створ ворот Андрея Лунева ни одного удара, но сумел сравнять счет - капитан хозяев Деян Ловрен, пытаясь сбросить мяч голкиперу грудью, отправил его в сетку. После перерыва гости также не смогли создать серьезных проблем обороне лидера РПЛ, при этом пропустив еще дважды. На 73-й минуте гол ударом с линии штрафной забил защитник Ярослава Ракицкого, а на третьей компенсированной минуте окончательный счет установил воспитанник красно-белых Артем Дзюба.

На эту тему Тедеско назвал заслуженным поражение "Спартака" в матче РПЛ с "Зенитом"

"Поражение абсолютно заслуженное, - сказал после матча Тедеско. - Начали хорошо, пропустили быстро, всегда трудно в таких матчах и на таких стадионах пропускать в первые 10 минут. Первый тайм играли хорошо, второй - нет. Играли длинные мячи, потеряли все зоны, не было сил, чтобы убегать в контратаки". Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, в свою очередь, на послематчевой пресс-конференции сказал, что это была "хорошая игра с первой и до последней минуты". "Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты и заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат. Конечно, я поздравляю команду, сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата", - отметил он. Также наставник петербургской команды пожелал Тедеско удачи вне зависимости от того, где он будет работать, и не стал исключать варианта, при котором главный тренер "Спартака" изменит принятое решение. "Прекрасно его понимаю - достаточно сложно работать в другой стране вдалеке от родных и близких. В любом случае, он принимает решение и имеет на это полное право", - добавил Семак. Матч первой и второй команд чемпионата России обслуживала бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Этот арбитр может считаться приносящим удачу "Зениту" - при его судействе петербуржцы одержали 22-ю победу в 34 играх (три поражения и шесть ничьих) . "Спартак" при Карасеве потерпел шестое поражение в 20 матчах (девять побед и пять ничьих). Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в разговоре с ТАСС отметил работу Карасева. "Ему надо дать хорошую оценку, он провел неплохую игру за исключением одного момента, в котором остановили игру и смотрели на предмет пенальти, - отметил собеседник агентства. - Момент не был в штрафной площади, но это был очевидный штрафной удар, и нужно было показывать желтую карточку, но Карасев не разобрался. За этот эпизод ему надо поставить минус, особенно учитывая подбор игроков с ударом, как у "Зенита". "Без шансов для "Спартака" Автор третьего гола в ворота "Спартака" Артем Дзюба назвал победу над родной командой уверенной, отметив, что счет мог быть крупнее. "По игре - будем откровенны - без шансов для "Спартака", - приводит слова форварда пресс-служба "Зенита". - Можно сказать, в одну калитку. Деян [Ловрен] сегодня даже чуть-чуть шоумена дал, но мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить - очень много моментов". С Дзюбой согласился Ярослав Ракицкий, для которого мяч в ворота "Спартака" стал первым с октября 2019 года. "Обыграть "Спартак", еще и забить! Спасибо тем, кто сегодня был - они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. "Спартака" сегодня не было", - сказал украинский защитник петербуржцев, слова которого приводит пресс-служба клуба. Он также отметил, что автогол Ловрена не сказался на настрое команды. "Посмотрите, как Спартак" играл: мы забили все четыре гола! Контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождаться момента, чтобы забить гол. И все", - добавил Ракицкий. "Спартак" в четверг станет третьим В среду состоялись еще два матча 19-го тура РПЛ. "Сочи" благодаря домашней победе над московским "Динамо" (2:0) поднялся на четвертое место. Бело-голубые после этого поражения опустились на шестую строчку. Волгоградский "Ротор" на своем поле со счетом 1:0 победил тульский "Арсенал" и поднялся с 16-го на 13-е место в турнирной таблице.

17 декабря состоятся еще четыре встречи - "Краснодар" сыграет с "Уфой", "Химки" с "Локомотив", "Ахмат" - с "Рубином". В центральном матче игрового дня "Ростов", набравший 32 очка, примет ЦСКА (34). По итогам этой встречи одна из команд опередит "Спартак" в турнирной таблице и выйдет на второе место, так и армейцы, и дончане имеют преимущество в личных встречах с красно-белыми. Последний матч чемпионата страны в 2020 году состоится 18 декабря. "Тамбов" сыграет с "Уралом", после чего наступит 72-дневная пауза. Возобновление чемпионата России запланировано на 28 февраля.