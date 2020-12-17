Журналисты официального сайта НХЛ включили Кучерова в пятерку лучших действующих форвардов

ТАСС, 17 декабря. Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй" Никита Кучеров занял пятое место в голосовании журналистов NHL.com за лучшего форварда, играющего сейчас в лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По итогам голосования 13 журналистов Кучеров набрал 153 очка. Лидером стал игрок "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (204 очка), на счету которого 469 очков (162 шайбы + 307 передач) в 351 матче регулярного чемпионата НХЛ, на втором месте расположился форвард "Колорадо" Натан Маккинон (187), на третьем - Сидни Кросби из "Питтсбурга" (161).

На шестом месте, набрав 123 очка, находится капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, в прошедшем сезоне получивший девятую за карьеру награду "Морис Ришар Трофи", вручаемую лучшему снайперу по итогам регулярного чемпионата. Восьмым стал игрок "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин (107), набравший по итогам прошлого регулярного чемпионата 95 (32+63) очков. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Евгений Малкин находится на 14-м месте (44).

Список из 16 лучших форвардов выглядит следующим образом: Макдэвид, Маккинон, Кросби, Леон Драйзайтль ("Эдмонтон", 160), Кучеров, Овечкин, Давид Пастрняк ("Бостон", 114), Панарин, Патрик Кейн ("Чикаго", 106), Остон Мэттьюс ("Торонто", 83), Патрис Бержерон ("Бостон", 59), Джек Айкел ("Баффало", 56), Брэйден Пойнт ("Тампа-Бэй", 47), Малкин, Брэд Маршанд ("Бостон", 41), Элиас Петтерсон ("Ванкувер", 28).

Кучеров является действующим обладателем Кубка Стэнли и лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ прошлого сезона (34 очка; 7+27). Всего на счету россиянина 515 игр в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в которых он набрал 547 (221+326) очков. В рамках плей-офф Кучеров сыграл 90 матчей и набрал 95 (36+59) очков. Форвард является обладателем призов "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ), "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата) и "Харт трофи" (самый ценный игрок регулярного чемпионата), которые он получил по итогам сезона-2018/19.

Сезон-2019/20 из-за пандемии коронавируса был доигран в "пузырях", организованных в канадских Торонто и Эдмонтоне. Обладателем Кубка Стэнли стала "Тампа", которая обыграла "Даллас" со счетом 4-2 в финальной серии. По данным TSN, новый сезон НХЛ стартует 13 января, каждая команда проведет по 56 игр регулярного чемпионата вместо обычных 82.