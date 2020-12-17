Шахматист Непомнящий назвал чемпионат России этапом подготовки к турниру претендентов

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Суперфинал чемпионата России по шахматам стал одним из этапов подготовки к турниру претендентов, который должен возобновиться весной 2021 года в Екатеринбурге. Об этом ТАСС заявил гроссмейстер Ян Непомнящий.

"Состав участников был приличным, и после большого перерыва было не так просто входить в игровой ритм, это не то же самое, что играть дома в интернете, - сказал Непомнящий. - Отчасти этот турнир был подготовкой к турниру претендентов, отчасти - просто получение какой-то практики".

"Хорошо ли я подготовился, покажет уже турнир претендентов, но выступлением в Москве я доволен: сумел прибавить в рейтинге и выиграть суперфинал, это почетно. Хотя при решении выступать здесь спортивный успех не стоял для меня на первом месте", - добавил Непомнящий.

Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв лидируют в турнирной таблице приостановленного из-за пандемии коронавируса турнира претендентов, возобновление соревнования запланировано на апрель 2021 года.