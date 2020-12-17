Карачаров станет главным тренером сборной России по триатлону

"Кандидатура Сергея Анатольевича нашла поддержку практически у всего профессионального сообщества, - сказала президент ФТР Ксения Шойгу. - Хочу отметить, что сейчас речь не идет о том, что мы будем требовать от нового тренера сиюминутных результатов, в частности призовых мест на Олимпийских играх в Токио. Его опыт и методика работы, без сомнений, должны способствовать выстраиванию системы подготовки спортсменов, которая позволит нам подниматься на пьедестал и обеспечить комплексное развитие".

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сергей Карачаров возглавит сборную России по триатлону. Об этом ТАСС сообщили в Федерации триатлона России (ФТР).

Ксения Шойгу: если сделаю что-то полезное для российского спорта, то не зря живу

"Сергей Карачаров - воспитанник крепкой спортивной системы, здесь немаловажна преемственность. Изначально моя основная задача: не разрушить то, что построено, а сделать необходимые изменения для дальнейшего роста. При этом все решения должны быть обдуманными и принятыми коллегиально, такую линию развития поддерживает и Сергей Карачаров. Его кандидатура призвана сократить дистанцию между сборной и федерацией триатлона, что позволит идти к нашей общей цели - достижению результатов", - добавила Шойгу.

Президент ФТР также отметила, что неправильно было бы приглашать иностранного тренера, имея в регионах опытных и успешных специалистов.

Карачаров является мастером спорта по триатлону. Он становился призером чемпионата России и является четырехкратным финишером дистанции Ironman (3,8 км - плавание, 180 км - велогонка, 42 км - бег). Также 56-летний Карачаров является президентом Федерации триатлона Нижегородской области.

Отмечается, что действующий главный тренер сборной России Игорь Сысоев (работает с декабря 2016 года) продолжит работать в структуре главной команды страны, возглавив важное направление по подготовке резерва для команды.