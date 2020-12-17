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Путин прокомментировал ситуацию с резонансным видео Дзюбы

Президент также отметил, что это видео он не смотрел
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Утечка резонансного видео с участием футболиста сборной России Артема Дзюбы не должна отражаться на его профессиональной деятельности. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в четверг.

В ноябре Дзюба был выведен из состава сборной России перед решающими матчами Лиги наций из-за резонансного видео личного характера, которое утекло в сеть.

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"Ответ, наверное, очевидный, конечно, не должна, - заявил Путин. - Он пускай сам разбирается со своими связями, со своими делами личными, но влезать в личную жизнь, конечно, недостойно нормального общества. Ясно, что, к сожалению, это всегда будет, и для публичных людей, а он все-таки человек публичный, это было неизбежно".

"Но для него и для людей, которые живут такой публичной жизнью, это хороший урок. Имейте это в виду, первое. А второе, имейте в виду, что есть еще определенные общие правила и лучше их придерживаться. А должно ли это отражаться на профессиональной деятельности? Конечно, нет", - добавил президент.

Путин отметил, что видео не смотрел. "А вы смотрели это видео, да? Я не смотрел", - заключил он.

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Российский футболПутин, Владимир ВладимировичРоссияДзюба, Артем СергеевичБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2020
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