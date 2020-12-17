Олимпийский комитет России не видит оснований для частичного или полного наказания РУСАДА

"Решение мы не приветствуем, - сказал Поздняков. - Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для какого-либо полного или частичного наказания РУСАДА, и, как следствие, любых санкций к иным участникам процесса. Считаем, что в этой части суд не в полной мере учел изложенные доводы и аргументации".

"Мы внимательно проанализируем весь текст решения, проведем соответствующие консультации с юристами и примем взвешенное решение. Мы оставляем за собой право на продолжение юридической линии", - добавил глава ОКР.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время форма спортсменов сможет содержать цвета национального флага. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований.

РУСАДА для восстановления статуса соответствия должно выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере $1,27 млн в качестве издержек, понесенных агентством с января 2019 года до вынесения текущего решения. Также организация должна будет выплатить 10% от общего дохода за 2019 год или $100 тыс. в качестве штрафа (в зависимости от того, что меньше) в течение 90 дней с момента вынесения решения. В случае несвоевременной выплаты на эту сумму будет начисляться 5% годовых. Арбитражные расходы, которые будут определены и предоставлены сторонам в офисе CAS, на 80% будет нести РУСАДА и на 20% - WADA. В качестве покрытия юридических издержек РУСАДА должна обязана CAS выплатить 400 тыс. швейцарских франков в течение 90 дней.