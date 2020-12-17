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Санкции WADA против российского спорта

Поздняков считает, что CAS не поддержал WADA в вопросе коллективных мер ответственности

Глава ОКР отметил, что CAS не стал внедрять дополнительные требования по допуску спортсменов
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS), принимая решение о санкциях к российскому спорту, не поддержал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в вопросе, касающемся коллективных мер ответственности. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

"Важнейший результат нашей совместной с коллегами работы заключается в том, что CAS не поддержал WADA по вопросу коллективных мер ответственности и не стал вводить дополнительные критерии участия российских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских играх и чемпионатах мира. WADA настаивало на дополнительных требованиях по тестированию, а также пыталось заставить спортсменов доказать свою чистоту в отношении антидопинговых историй", - заявил Поздняков.

Теги
РоссияПоздняков, Станислав АлексеевичСанкции WADA против российского спорта
Санкции WADA против российского спорта
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