Состав сборной России на Игры в Токио и Пекине будет формировать ОКР

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России на Олимпийские игры в Токио (2021 год) и Пекине (2022 год) будет формировать Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта, они будут действовать да года. В их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время форма спортсменов сможет содержать цвета национального флага. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований.