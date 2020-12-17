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Санкции WADA против российского спорта

Состав сборной России на Игры в Токио и Пекине будет формировать ОКР

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России на Олимпийские игры в Токио (2021 год) и Пекине (2022 год) будет формировать Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта, они будут действовать да года. В их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время форма спортсменов сможет содержать цвета национального флага. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований.

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"У ОКР нет никаких претензий, мы продолжаем работать в соответствии Олимпийской хартии. CAS не удовлетворил санкции WADA к руководству ОКР. Мы намерены начать консультации по всем направлениям с МОК. Сейчас можно сказать, что чистые российские спортсмены могут участвовать в Олимпийских играх без ограничений. Состав сборной будет формировать НОК [национальный олимпийский комитет]", - сказал Поздняков.

Санкции в отношении российского спорта исполком WADA ввел 9 декабря 2019 года. Основанием для принятия такого решения послужили выводы независимых экспертов о том, что база данных LIMS, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год, была передана WADA в искаженном виде. Было установлено, что с данными проводились манипуляции, целью которых было позволить российским спортсменам избежать наказания. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с санкциями не согласилось, поэтому точку в этом деле поставил CAS.

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Поздняков, Станислав АлексеевичСанкции WADA против российского спорта
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