ОКР оставляет за собой право продолжать разбирательства по санкциям к российскому спорту

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) оставляет за собой право продолжать юридические разбирательства по санкциям к российскому спорту. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

"Мы внимательно проанализируем весь текст решения, проведем соответствующие консультации с юристами и примем взвешенное решение. Мы оставляем за собой право на продолжение юридической линии", - сказал Поздняков.