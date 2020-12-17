Фетисов: России необходимо вернуть репутацию в спорте после решения CAS

"Оспаривать нужно все, если ты считаешь, что несправедливо и у тебя есть аргументы, - сказал Фетисов. - Это история не сегодняшнего дня, мы слышали разные обнадеживающие комментарии, мол, все будет хорошо, сумеем отстоять честь и достоинство. Считать, что два года - это какое-то достижение, странно. Это непростая тема, важно, чтобы не пролонгировали".

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. России необходимо справиться с проблемами и вернуть свою репутацию в спорте после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

"Сейчас важно найти людей, которые сумеют убедить внешний мир в том, что мы справимся с имеющимися проблемами, что вернем свою репутацию", - добавил собеседник агентства.

Фетисов также отметил, что необходимо дать спортсменам возможность выступить на Играх даже в нейтральном статусе. "Я расстроился, потому что считал, что будет другое решение. С одной стороны, обидно за спортсменов, ведь на Олимпиаде они будут выступать без флага. Но, с другой стороны, мы не вправе ограничивать тех, кто захочет поехать", - отметил парламентарий.

Утвержденные Спортивным арбитражным судом (CAS) санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года лишат спортсменов страны возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Решение суда было опубликовано в четверг.