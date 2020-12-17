Поздняков: отбывшие наказание за допинг российские спортсмены смогут участвовать в ОИ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены, отбывшие наказание за нарушение антидопинговых правил, смогут принять участие в Олимпийских играх в Токио и Пекине. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Состав сборной России на Игры в Токио и Пекине будет формировать ОКР

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время форма спортсменов сможет содержать цвета национального флага. Санкции рассчитаны на два года. В 2021 году в Токио пройдут летние Олимпийские игры, в 2022-м Пекин примет зимние Игры.

"Спортсмены, которые в своей жизни нарушали антидопинговые правила и понесли наказания, могут участвовать в Олимпийских играх без каких-либо ограничений", - сказал Поздняков.

Одним из ведущих российских спортсменов в зимних видах, кто раньше отбыл дисквалификацию за употребление допинга, является чемпион мира по биатлону Александр Логинов.

Олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков, чемпионы мира Антон Шипулин (биатлон) и Сергей Устюгов (лыжные гонки) и ряд других спортсменов пропустили Олимпийские игры 2018 года, так как подозревались в участии в допинговой программе.