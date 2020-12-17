Российские спортсмены будут выступать на ОИ в статусе "Олимпийской команды России"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены на Олимпийских играх будут объединены в команду под названием "Олимпийская команда России". Об этом сообщил журналистам президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта, в их числе запрет на использование российского флага и гимна. В то же время на форму спортсменов разрешено наносить цвета национального флага. Зрителям не запретят вывешивать флаг в ходе соревнований.

"Статуса олимпийской сборной РФ не существует, есть "Олимпийская команда России". В этом статусе российские спортсмены и будут выступать", - заявил Поздняков.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года российские спортсмены выступали как "Олимпийские атлеты из России".