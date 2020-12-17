Российский шахматист в матче за звание чемпиона мира не сможет играть под флагом страны

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Шахматист из России не сможет играть в матче за звание чемпиона мира под флагом страны в случае его победы в турнире претендентов. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

"Исходя из той информации, что мы имеем, нашего прочтения решений, мы понимаем, что это может коснуться только матча на первенство мира, если в нем будет играть шахматист из России. По букве он не сможет играть под флагом России", - сказал Дворкович.

"Если будет командный чемпионат мира, то это тоже может коснуться российской сборной. Но за эту тему еще поборемся. Что касается других соревнований, матчей за Кубок мира или шахматной олимпиады, то на них никакие ограничения не распространяются. Как российский болельщик считаю, что это лучше, чем рекомендация WADA", - добавил Дворкович.