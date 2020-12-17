Кириленко: лишение флага не отнимет у российских спортсменов национальную принадлежность

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсменам важно выступать под флагом своей страны, но даже без него никто не отнимет национальную принадлежность. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Российские спортсмены на два года лишились флага и гимна страны на ЧМ и Олимпийских играх

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.

"Решение объявлено, будем его изучать, смотреть, в чем оно нас ограничивает и как с этим жить дальше. Конечно, выступать под флагом своей страны - очень важно. Но никто не умаляет заслуг спортсменов, которые всю жизнь работали ради попадания на Олимпиаду. И даже без флага у них никто не отнимет их национальную принадлежность", - сказал Кириленко.

На предстоящие летние Олимпийские игры уже квалифицировались две сборные России по баскетболу 3х3. Мужская команда по классическому баскетболу 5х5 выступит в квалификационном турнире. Женская сборная лишилась шансов на поездку на Олимпийские игры в Токио.