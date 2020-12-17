Кириленко: лишение флага не отнимет у российских спортсменов национальную принадлежность

МОСКВА, 17 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсменам важно выступать под флагом своей страны, но даже без него никто не отнимет национальную принадлежность. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Зрителям не будет запрещено вывешивать флаг в ходе соревнований. Российский гимн не сможет быть использован в ходе соревнований на время действия санкций.
"Решение объявлено, будем его изучать, смотреть, в чем оно нас ограничивает и как с этим жить дальше. Конечно, выступать под флагом своей страны - очень важно. Но никто не умаляет заслуг спортсменов, которые всю жизнь работали ради попадания на Олимпиаду. И даже без флага у них никто не отнимет их национальную принадлежность", - сказал Кириленко.
На предстоящие летние Олимпийские игры уже квалифицировались две сборные России по баскетболу 3х3. Мужская команда по классическому баскетболу 5х5 выступит в квалификационном турнире. Женская сборная лишилась шансов на поездку на Олимпийские игры в Токио.