Аникина: российские спортсмены готовы побеждать на Олимпиадах и под нейтральным флагом

Утвержденные CAS санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта на два года лишат спортсменов страны возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес в четверг очень тяжелое решение в отношении российского спорта, однако отечественные спортсмены готовы выигрывать медали и под нейтральным флагом. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

"Решение CAS - очень жесткое и очень тяжелое для нашей страны, мы все понимаем, что наказание должны нести те, кто виноват и чья вина доказана. А сейчас наказанной оказывается страна и молодые спортсмены, которые будут лишены возможности выступать под флагом и гимном своего государства. Те спортсмены, которые в 2014 году еще были детьми. Безусловно, это очень несправедливо", - считает Аникина.

Собеседница ТАСС считает, что спорт должен нести мир, красоту, дружбу, созидание. "А сейчас он превратился в поле битвы. Но решения, подобные сегодняшнему, в очередной раз глобально убивают то, что спорт должен воспитывать", - считает глава федерации.

"Я не знаю, какие решения примет руководство нашего спорта и нашей страны, но мы готовы в случае необходимости выступать под нейтральным флагом и побеждать в любом статусе. Никакой статус и никакая серая форма не может скрыть того, что перед вами спортсмен из России. Наши атлеты, наша страна справятся с любыми решениями CAS и достойно их примут. И будут побеждать, несмотря ни на что", - заключила Аникина.