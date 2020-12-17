Буханов назвал победой России решение CAS по делу WADA и РУСАДА

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. Россиян на два года лишили возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом.

"Результаты сегодняшнего дня - победа России, CAS не стал ограничивать чистых спортсменов в их праве участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира. Суд принял решение не принимать тезисы, на которых так настаивало WADA. Безусловно, это существенный прецедент", - сказал Буханов.

"Тем не менее мы считаем, что решение суда не совсем обосновано. РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA, мы считаем, не все аргументы были судом восприняты. Мы считаем решение недостаточно справедливым. Российская сторона одержала победу в том плане, что чистые атлеты не должны нести ответственность за действия своих нечистоплотных коллег", - добавил он.

РУСАДА для восстановления статуса соответствия должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве издержек, понесенных агентством с января 2019 года до вынесения текущего решения. Также организация должна будет выплатить 10% от общего дохода за 2019 год или $100 тыс. в качестве штрафа (в зависимости от того, что меньше) в течение 90 дней с момента вынесения решения. В случае несвоевременной выплаты на эту сумму будет начисляться 5% годовых. Арбитражные расходы, которые будут определены и предоставлены сторонам в офисе CAS, на 80% будет нести РУСАДА и на 20% - WADA. В качестве покрытия юридических издержек РУСАДА должна обязана CAS выплатить 400 тыс. швейцарских франков в течение 90 дней.