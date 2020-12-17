ОКР считает недопустимыми санкции WADA к президенту России

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список двухлетних санкций в отношении российского спорта. В частности, российским чиновникам, включая президента и премьер-министра страны, членов Государственной думы, представителей Администрации президента и различных федеральных министерств и агентств, запрещено присутствовать на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира.

"Много вопросов вызывает запрет на участие представителей государства в указанных спортивных мероприятиях. При одновременном наличии оговорки о том, что данный запрет не распространяется на случаи, если они приглашены руководством страны-организатора. В решении CAS напрямую упоминается президент Российской Федерации. Честно говоря, не могу себе представить и найти логического обоснования тому, что арбитраж поддерживает требования отдельно взятой неправительственной организации, коей по факту является WADA, распространить ограничительные меры на главу суверенного государства", - сказал Поздняков.