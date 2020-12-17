Смирнов: предпринятые Россией шаги привели к тому, что CAS не поддержал полностью WADA

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Шаги, предпринятые российской стороной, привели к тому, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не поддержал в полной мере санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.

Согласно вердикту CAS, спортсмены России на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. WADA требовало применить санкции на четыре года.