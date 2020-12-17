Смирнов: предпринятые Россией шаги привели к тому, что CAS не поддержал полностью WADA

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Шаги, предпринятые российской стороной, привели к тому, что Спортивный арбитражный суд (CAS) не поддержал в полной мере санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом ТАСС заявил почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов.
Согласно вердикту CAS, спортсмены России на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. WADA требовало применить санкции на четыре года.
"Это решение - определенный прогресс, и очень серьезный. Во-первых, сокращен срок с четырех до двух лет. Во-вторых, сняты ограничения на участие спортсменов: ранее им вменялась необходимость специальной сдачи тестов и прочее, теперь они будут допущены на общем основании, как и спортсмены других стран. Затем, устранен запрет на участие руководства и представителей Олимпийского комитета России", - отметил Смирнов.
"И, что касается действий, то я думаю, что ОКР продолжит работу в этом направлении - нужны консультации с Международным олимпийским комитетом, с другими организациями. В принципе те шаги, которые предпринимали, безусловно привели к тому, что данное решение арбитражного суда значительно отличается от того, что выносило WADA", - заключил он.