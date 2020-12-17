Вопрос о сохранении РУСАДА права на тестирование будет обсужден с WADA в ближайшее время

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшие сроки обсудит с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) вопрос о сохранении за национальной организацией права на тестирование спортсменов на территории России. Об этом заявил журналистам исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал список санкций в отношении российского спорта. РУСАДА было признано решением суда не соответствующим кодексу WADA.

"Нас признали несоответствующими кодексу, в этой связи операционная деятельность подвергнется изменениям. Будем консультироваться с WADA, и этот вопрос решим в ближайшее время", - заявил Буханов.

РУСАДА для восстановления статуса соответствия должно выплатить WADA взнос в размере $1,27 млн в качестве издержек, понесенных агентством с января 2019 года до вынесения текущего решения. Также организация должна будет выплатить 10% от общего дохода за 2019 год или $100 тыс. в качестве штрафа (в зависимости от того, что меньше) в течение 90 дней с момента вынесения решения. В случае несвоевременной выплаты на эту сумму будет начисляться 5% годовых. Арбитражные расходы, которые будут определены и предоставлены сторонам в офисе CAS, на 80% будет нести РУСАДА и на 20% - WADA. В качестве покрытия юридических издержек РУСАДА должна обязана CAS выплатить 400 тыс. швейцарских франков в течение 90 дней.