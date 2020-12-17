Решение CAS не препятствует ПКР продолжить подготовку к Играм в Токио и Пекине

Согласно вердикту CAS, российские спортсмены на два года лишились возможности выступать на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Всемирное антидопинговое агентство требовало применить санкции на четыре года.

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российского спорта не препятствует Паралимпийскому комитету России (ПКР) продолжить подготовку к летним Паралимпийским играм в Токио и зимним - в Пекине. Об этом говорится в пресс-релизе ПКР.

"ПКР рад подтвердить, что все российские паралимпийцы смогут принять участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио, перенесенных на 2021 год, в XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в Пекине и во всех других спортивных соревнованиях, а также что CAS отказался налагать запрет на посещение спортивных мероприятий на руководство и членов ПКР, - говорится в сообщении. - ПКР сожалеет, что CAS принял решение о том, что российские паралимпийцы должны выступать в нейтральном качестве в Паралимпийских играх и чемпионатах мира, хотя и с меньшими ограничениями, чем предлагало WADA. Решение CAS создает дополнительные существенные трудности в организации участия наших спортсменов в указанных соревнованиях. Вместе с тем решение CAS позволяет Паралимпийскому комитету России продолжить активную подготовку спортсменов спортивных сборных команд России по паралимпийским видам спорта к участию в XVI летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио, перенесенных на 2021 год, и к участию в XIII зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине".

Также в релизе отмечается, что ПКР с командой юристов изучает решение CAS с целью определить, надо ли его оспаривать.