Буре: решение CAS должно еще больше сплотить российских хоккеистов

В четверг CAS опубликовал список санкций в отношении российского спорта. В их числе есть и запрет на использование российского флага и гимна. В то же время форма спортсменов сможет содержать цвета национального флага.

"Должен сказать, что решение CAS - не такое плохое для России, все могло быть намного хуже. Нас могли отстранить на четыре года вместо двух, не пустить на турниры вообще, либо играть, например, в черной форме. Но позитивных новостей больше: мы можем принять у себя запланированные ранее молодежный и взрослый чемпионаты мира и выступить на них под российским флагом. Еще одна хорошая новость - на молодежном и юниорском чемпионатах мира наши команды сыграют под нашим флагом, этих турниров решение не коснется", - сказал Буре.

"Сделать что-то большее было практически невозможно. Тем не менее Россия все равно примет участие во всех турнирах - двух чемпионатах мира и Олимпиаде. У нас останется своя форма в наших цветах, разрешена надпись "Россия". У нашей страны, у сборной есть опыт выступления при таких обстоятельствах, это обидное и несправедливое по отношению к хоккею решение, но это сплотит игроков еще больше, как было на Играх-2018 в Пхёнчхане, и то выступление нашей сборной должно стать примером для всех наших спортсменов", - добавил он.

О бойкоте турниров не может быть и речи, считает Буре. "Мы должны играть на всех турнирах, иначе это отбросит наш хоккей далеко назад", - отметил он.